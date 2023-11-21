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Хоккеиста «Лады» оштрафовали на 300 тыс. за неприличный жест на матче

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Лада»

Нападающий ХК «Лада» Михаил Фисенко показал неприличный жест на матче с ХК «Сочи» и получил штраф в 300 тысяч рублей.

Игра между «Ладой» и «Сочи» прошла 16 ноября. На матче Фисенко подрался с сочинским защитником Данилой Ганелюком и за это получил удаление. На скамейке штрафников хоккеист показал в адрес команды соперников жест, имитирующий грубый секс.

«Меня вся эта ситуация не красит. Я не собираюсь себя защищать. Я сразу сказал, что я в этой ситуации виноват и так не должно быть. Это не тот момент, который должен быть в хоккее», — прокомментировал Фисенко поступок в эфире программы «Это хоккей, брат».

По регламенту КХЛ, штраф за неприличные жесты на матче составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Фисенко признался, что его оштрафовали на 300 тысяч. Но такой итог ему остался непонятен.

«Интересно, как вычисляется этот коэффициент? Я согласен с этим штрафом, не тот момент, который красит меня, поэтому с высоко поднятой головой встретил его и придется платить», — добавил Фисенко.

По итогам того матча, «Сочи» все же обыграли «Ладу» со счетом 5:4, но в только в буллитной серии.

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mosquito__2010

Кружевные трусики в прикуску с булочками Нуланд видимо стоили всего этого.

mosquito__2010

Другими словами США устроили геноцид украинцев и будут его осуществлять до максимально возможных показателей.

GammiPluh

А ты не заметил что на Украине изо всех утюгов кричат что нужно призывать подростков и студентов

urbasik

Дайте ему винтовку пусть в Авдеевку едет.