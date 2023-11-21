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Валя Карнавал надела корону и оголила грудь

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер и певица Валя Карнавал устроила фотосессию в стиле победительницы конкурса красоты. Она надела корону и крошечное бикини, под которым еле уместились интимные части тела.

Фотосессию Карнавал устроила в честь дня рождения, который был 11 ноября. Девушке исполнилось 22 года. Фотографии блогер опубликовала во вторник, 21 ноября, в телеграм-канале.

На снимках Карнавал позирует в ленте через плечо с надписью «Birthday girl» (именинница). Также на блогере корона, как у победительниц конкурса красоты. Из одежды на девушке только крошечное бикини, которое еле закрывает грудь.

Валя Карнавал (настоящее имя Валентина Карнаухова) — уроженка Ростова-на-Дону. Девушка стала знаменитой благодаря роликам в TikTok. В 2020 году российский журнал Forbes поместил еена 5-е место в список самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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