Эксперт посоветовал китайские машины, которые не ржавеют

Наименее подвержены возникновению коррозии китайские автомобили Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas, сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Согласно отзывам владельцев данных машин, на днище модели Geely Atlas нанесен плотный слой заводского антикоррозийного покрытия, а у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой разными методами, соответственно первые признаки ржавчины могут появиться не раньше, чем через 13 лет», — цитирует «Российская газета» Житнухина.

По его данным, в сегменте автомобилей с пробегом наиболее редко подвергаются коррозии внедорожники Audi Q5 и BMW X5, Volkswagen Passat, Opel Insignia 2008–2017 годов производства.

Среди представителей японского автопрома наиболее устойчивы к ржавчине Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi ASX.