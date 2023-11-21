НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт посоветовал китайские машины, которые не ржавеют

Источник:
Sibnet.ru
460 1

Наименее подвержены возникновению коррозии китайские автомобили Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas, сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Согласно отзывам владельцев данных машин, на днище модели Geely Atlas нанесен плотный слой заводского антикоррозийного покрытия, а у Haval Jolion кузов обработан гальванической оцинковкой разными методами, соответственно первые признаки ржавчины могут появиться не раньше, чем через 13 лет», — цитирует «Российская газета» Житнухина.

По его данным, в сегменте автомобилей с пробегом наиболее редко подвергаются коррозии внедорожники Audi Q5 и BMW X5, Volkswagen Passat, Opel Insignia 2008–2017 годов производства.

Среди представителей японского автопрома наиболее устойчивы к ржавчине Toyota Corolla, Mazda 3 и Mitsubishi ASX.

Еще по теме
Подержанные китайские автомобили подорожали на 250 тыс. рублей
Renault выпустит дешевый электромобиль
Внедорожники УАЗ исчезли из автосалонов из‑за СВО
Подержанные китайские авто с проблемами хлынут в Россию
смотреть все
Авто #Авторынок #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
Ваня Дмитриенко остановил концерт в Иркутске из‑за фанатки
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Адам Кадыров получил орден за трудовую доблесть
32
Российские дроны оставили без света более 400 украинских городов
31
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
27
МРОТ повысят с 1 января 2024 года
25
Новый президент Аргентины заменит нацвалюту долларом США