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Сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0

Источник:
Sibnet.ru
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Товарищеский матч между сборными России и Кубы
Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России по футболу победила в товарищеском матче сборную Кубы. Игра завершилась со счетом 8:0.

В первом тайме голы оформили Иван Обляков, Александр Головин, а также Антон Миранчук. Во втором тайме отличились Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов, а также Андрей Мостовой. В конце игры пенальти реализовал Сергей Пиняев.

«Они казались сильнее, мягко говоря. Думал, что будет больше сопротивления. Но они старались, молодцы», — поделился впечатлениями от игры полузащитник Головин.

Крупнее сборная РФ обыграла только команду Сан-Марино в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы (9:0).

Домашний матч против Кубы прошел на стадионе чемпионата мира-2018 «Волгоград Арене». Сборная сыграла в Волгограде впервые за 20 лет.

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