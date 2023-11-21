Умер угнавший в Японию МиГ‑25П советский летчик Виктор Беленко

Летчик Виктор Беленко, в 1976 году угнавший новейший
советский истребитель-перехватчик МиГ-25П в Японию, умер в США в возрасте 76
лет.
Беленко умер еще 24 сентября в доме для престарелых в штате
Иллинойс, но широко стало известно об этом только накануне. Он работал в США в
качестве консультанта авиастроительных компаний и федеральных агентств,
приводит ТАСС сообщения американских СМИ.
Старший лейтенант Виктор Беленко 6 сентября 1976 года
перелетел на МиГ-25П в Японию, приземлившись на аэродроме острова Хоккайдо,
сделав тем самым секретный самолет достоянием спецслужб США.
Несмотря на то что машина была вскоре возвращена Советскому
Союзу, американцы успели досконально ознакомиться с конструкцией и бортовым
радиоэлектронным оборудованием перехватчика.
Беленко в 1980 году получил американское гражданство и
сменил свою фамилию на Шмидт.