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Умер угнавший в Японию МиГ‑25П советский летчик Виктор Беленко

Источник:
ТАСС
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Советский истребитель-перехватчик МиГ-25П
Советский истребитель-перехватчик МиГ-25П
Фото: Wikimedia

Летчик Виктор Беленко, в 1976 году угнавший новейший советский истребитель-перехватчик МиГ-25П в Японию, умер в США в возрасте 76 лет.

Беленко умер еще 24 сентября в доме для престарелых в штате Иллинойс, но широко стало известно об этом только накануне. Он работал в США в качестве консультанта авиастроительных компаний и федеральных агентств, приводит ТАСС сообщения американских СМИ.

Старший лейтенант Виктор Беленко 6 сентября 1976 года перелетел на МиГ-25П в Японию, приземлившись на аэродроме острова Хоккайдо, сделав тем самым секретный самолет достоянием спецслужб США.

Несмотря на то что машина была вскоре возвращена Советскому Союзу, американцы успели досконально ознакомиться с конструкцией и бортовым радиоэлектронным оборудованием перехватчика.

Беленко в 1980 году получил американское гражданство и сменил свою фамилию на Шмидт.

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