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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев разозлили призывы Запада к переговорам с Россией

Источник:
РБК
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Украинские власти обеспокоены разговорами о необходимости переговоров с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии по поводу необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами», — цитирует РБК Данилова.

Подобные разговоры он связал «с рудиментарным страхом перед Россией». Вместо этого секретарь СНБО призвал демократические страны дать «жесткий ответ» России, поскольку речь идет о «борьбе между демократией и тиранией» в широком смысле.

Данилов назвал Россию «угрозой для Украины», Китай — «основной угрозой для США», а союз Китай — Россия — Иран — «вызовом для всего мира». По его словам, если не произойдет никаких изменений, «через 15-20 лет мир ожидает новая «ось зла», в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ, но и некоторые европейские страны».

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что разговоров с Россией о территориях не будет. Россия, в свою очередь, настаивает на признании Украиной сложившихся территориальных реалий. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва готова к переговорам.

 

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Топ комментариев

mosquito__2010

Кружевные трусики в прикуску с булочками Нуланд видимо стоили всего этого.

mosquito__2010

Другими словами США устроили геноцид украинцев и будут его осуществлять до максимально возможных показателей.

GammiPluh

А ты не заметил что на Украине изо всех утюгов кричат что нужно призывать подростков и студентов

urbasik

Дайте ему винтовку пусть в Авдеевку едет.