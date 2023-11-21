Киев разозлили призывы Запада к переговорам с Россией

Украинские власти обеспокоены разговорами о необходимости
переговоров с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и
обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров
активизировались дискуссии по поводу необходимости проведения переговоров,
консультаций, встреч с россиянами», — цитирует РБК Данилова.
Подобные разговоры он связал «с рудиментарным страхом перед
Россией». Вместо этого секретарь СНБО призвал демократические страны дать
«жесткий ответ» России, поскольку речь идет о «борьбе между демократией и
тиранией» в широком смысле.
Данилов назвал Россию «угрозой для Украины», Китай —
«основной угрозой для США», а союз Китай — Россия — Иран — «вызовом для всего
мира». По его словам, если не произойдет никаких изменений, «через 15-20 лет
мир ожидает новая «ось зла», в которую войдут не только КНДР, Китай, Иран и РФ,
но и некоторые европейские страны».
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что
разговоров с Россией о территориях не будет. Россия, в свою очередь, настаивает
на признании Украиной сложившихся территориальных реалий. Президент Владимир
Путин заявлял, что Москва готова к переговорам.