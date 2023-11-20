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Завершилась проверка слов Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

Источник:
Sibnet.ru
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Маргарита Симоньян
Фото: Администрация Президента России / CC BY 4.0

ГУ МВД по Москве не нашло признаков экстремизма в словах главного редактора RT Маргариты Симоньян о ядерном взрыве «где-нибудь над Сибирью».

«В ходе проведенной проверки оснований для реагирования в соответствии с федеральным законом <…> "О противодействии экстремистской деятельности" не выявлено», — говорится в ведомства депутату Мосгордумы Евгению Ступину (признан иноагентом в РФ), копия документа опубликована в его телеграм-канале.

Симоньян в программе «Ч.Т.Д.» пересказала разговор с неким «умным человеком, инженером-радиоэлектроником», который сказал, что «если произвести в сотнях километров на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например ядерный взрыв, то ничего не будет на земле, ничего такого страшного».

Высказывание Симоньян вызвало резонанс. Депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова потребовала извинений перед сибиряками. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что последствия наземных термоядерных взрывов могут сказываться «даже не на сотни лет, а на тысячелетия».

Помощник депутата Ступина Николай Королев попросил Следственный комитет и МВД проверить слова Симоньян и привлечь ее к ответственности. А сам Ступин написал депутатское письмо на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием привлечь Симоньян к уголовной ответственности «за призывы к развязыванию агрессивной войны».

Симоньян в свою очередь заявила, что подала заявление о клевете на «какого-то там помощника какого-то депутата». Она подчеркнула, что не предлагала «нанести ядерный удар по территории РФ», назвав это «ересью».

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