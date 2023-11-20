Windows 10 получит встроенную нейросеть

Microsoft планирует интегрировать помощник Copilot в Windows 10. Эта функция работает на основе искусственного интеллекта, ранее ее получила операционная система Windows 11.

Ожидается, что соответствующее обновление в ближайшее время выйдет для тестировщиков на канале Release Preview. «Для нас это ключевая возможность донести ценность Copilot до большего числа пользователей», — пояснил вице-президент Microsoft Аарон Вудман.

Copilot в Windows 10 будет работать аналогично с Windows 11 — в правой части панели задач появится кнопка быстрого доступа к чат-боту. При необходимости ее можно будет убрать. Однако функционал помощника будет незначительно отличаться.

«Будут некоторые функциональные отличия. Конечно, есть некоторые возможности или действия, которые можно осуществить в Windows 11 и которых нет в Windows 10, поэтому их не будет в Copilot», — пояснил Вудман.

Copilot основан на модели GPT-4, он распознает любые текстовые команды и взаимодействует с ОС. Например, можно запросить поиск нужных файлов на компьютере, а также изменить системные параметры. Помощник также умеет создавать презентации.