Запад требует от властей Украины активизировать мобилизацию в стране, чтобы восполнить большие потери на фронте, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте», — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Согласно данным СБР, США ориентируют украинское руководство «на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий для восполнения огромных потерь», которые были у Вооруженных сил Украины в ходе провального контрнаступления.

Ранее стало известно, что Верховная Рада собирается отменить отсрочку от мобилизации для нескольких категорий граждан, а также расширить перечень подлежащих призыву.