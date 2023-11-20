Глава Пентагона внезапно прибыл в Киев

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с украинскими властями, при этом официально о визите главы Пентагона не сообщалось.

«Я только что прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами», — написал Остин в соцсети X.

Глава Пентагона подчеркнул, что своей поездкой он демонстрирует поддержку Украины со стороны США в борьбе за ее свободу. К сообщению Остин прикрепил фотографию, на которой он находится на киевском вокзале.

В предыдущий раз министр обороны США посещал Украину в апреле 2022 года после согласования пакета военной помощи на 800 миллионов долларов.