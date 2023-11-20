Украина получила танки «из каменного века»

Германия отправила на Украину устаревшие танки Leopard 1, заявил в эфире телеканала «Прямой» генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его словам, они оказались бесполезными на поле боя.

«Танки Leopard 1 уже кажутся на поле боя вообще каменным веком», — сказал Кривонос, уточнив при этом, что подобная бронетехника не подходит для современных реалий боевых действий.

Кривонос отметил, что даже первые четыре модификации танков Leopard 2 можно считать устаревшими, их применение ВСУ на поле боя показало уязвимость немецких машин перед российскими оружием.

Он уточнил, что некоторые танки приходят на Украину в поврежденном состоянии, им требуется ремонт или восстановление.

Танки Leopard 1 стояли на вооружении немецкой армии до 2010 года и неоднократно модернизировались, последний раз в 1987 году. Им на смену пришел Leopard 2.