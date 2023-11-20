Российская армия перешла в наступление под Харьковом

Российские военные успешно продвигаются вперед на Харьковском участке фронта, ВСУ несут большие потери, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Наши ребята продолжают активно работать по врагу, уничтожают склады боеприпасов, предотвращают ротацию, потому что, с учетом больших потерь противника, они постоянно пытаются подтянуть резервы», — сказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

В частности, подразделения российской армии закрепились в районе населенного пункта Синьковка. Это открывает возможности для дальнейшего наступления на Купянск, который является ключевым опорным пунктом ВСУ на данном направлении.

Согласно отчету Минобороны РФ, в настоящее время на купянском направлении российские подразделения наносят удары по местам дислокации ВСУ в районе Петропавловки, Синьковки, Ивановки, Берестового в Харьковской области.