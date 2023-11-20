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Финляндия полностью закроет границу с Россией

Источник:
РБК
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Власти Финляндии готовы закрыть оставшиеся четыре контрольно-пропускных пункта на востоке страны, полностью перекрыв границу с Россией, пишут финские СМИ со ссылкой на источники.

Финляндия с 18 ноября закрыла КПП «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа» из-за резкого наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые прибывали к границе на велосипедах и самокатах. Власти Финляндии подозревают, что российская сторона им помогает для создания миграционного кризиса в ответ на сближение Хельсинки с Вашингтоном.

Финское правительство собирается закрыть и остальные КПП — если мигранты просто изменят маршруты, приводит РБК материал MTV3. Закрытие нескольких погранпереходов решило проблему только частично, указывало МВД Финляндии, готовятся дополнительные меры для повышения безопасности границы.

МИД России охарактеризовал подозрения Финляндии как «очень странные» и пообещал проверить ее претензии. Кремль выразил сожаление «сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений».

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Политика #Мир
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