Романтический сериал «Соседка» с Хлыниной и Чадовым выйдет на ТНТ

Романтическая комедия «Соседка» стартует на ТНТ с понедельника, 20 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет сериала расскажет о скромном директоре клининговой компании, 35-летнем Федоре Садовском. Последние несколько лет его единственные развлечения – работа и шахматные турниры с лучшим другом Борей. При этом на доме, в котором проживает Федор, висит мемориальная доска в память об его отце – знаменитом советском космонавте, в тени славы которого Федор живет с самого детства.

Все меняется, когда в квартиру напротив вселяется Алена — девушка из Сальска, которая не знает никаких границ — ни личных, ни коммунальных. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но незаметно для себя Федор влюбляется. Правда, ситуация обостряется наличием бывшего мужа Алены — ревнивого ВДВшника Сереги.

Главные роли в сериале сыграли Юлия Хлынина, Егор Корешков, Алексей Чадов, Дарья Пицик, Елена Валюшкина.