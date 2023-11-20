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Романтический сериал «Соседка» с Хлыниной и Чадовым выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Романтическая комедия «Соседка» стартует на ТНТ с понедельника, 20 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

Сюжет сериала расскажет о скромном директоре клининговой компании, 35-летнем Федоре Садовском. Последние несколько лет его единственные развлечения – работа и шахматные турниры с лучшим другом Борей. При этом на доме, в котором проживает Федор, висит мемориальная доска в память об его отце – знаменитом советском космонавте, в тени славы которого Федор живет с самого детства.

Все меняется, когда в квартиру напротив вселяется Алена — девушка из Сальска, которая не знает никаких границ — ни личных, ни коммунальных. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но незаметно для себя Федор влюбляется. Правда, ситуация обостряется наличием бывшего мужа Алены — ревнивого ВДВшника Сереги.

Главные роли в сериале сыграли Юлия Хлынина, Егор Корешков, Алексей Чадов, Дарья Пицик, Елена Валюшкина.

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Топ комментариев

GammiPluh

Удивительное вокруг происходит... еще не много и поймут на сколько сильно их нагнули

mosquito__2010

С 2014 г. до 2022 г. им предлагали Мир через Минские соглашения после организованных котлов к которые...

mosquito__2010

Ты не видишь, люди видят. Ты лжец и фейкомет. Зачем ты постоянно выдвигаешь какие то нелепые и абсурдные...

Asd10

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