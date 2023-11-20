Фильм «Капитан Марвел 2» стартовал в кинотеатрах России

Фильм «Капитан Марвел 2» неофициально начали показывать в российских кинотеатрах. Картину Marvel можно посмотреть в обычном формате и в 3D.

По сюжету фильма «Капитан Марвел 2», Кэрол Дэнверс обретает свою отнятую тиранами Крии личность и мстит Высшему Разуму. Это приводит к тому, что Кэрол взваливает на свои плечи бремя дестабилизированной Вселенной.

Когда она проходит через червоточину, которая должна вывести ее на революционера из числа Крии, ее силы переплетаются со способностями Камалы Хан, известной как Мисс Марвел, а также с племянницей Моникой Рамбо. Девушкам приходится научиться работать в команде, чтобы спасти Вселенную.

Мировой релиз фильма состоялся 8 ноября. Официального релиза в России не было из-за санкций, связанных с СВО. Неофициально «Капитан Марвел 2» выпустили в отечественный прокат с 19 ноября.