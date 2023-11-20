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Определился победитель чемпионата мира по League of Legends

Источник:
Sibnet.ru
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Завершился чемпионат мира по League of Legends — в финальном матче корейская команда T1 победила Weibo Gaming со счетом 3:0, заработав 445 тысяч долларов.

Корейцы из T1 на пути к финалу сумели обыграть ID Gaming и LNG Esports. В прошлом году аутсайдеры из команды DRX сумели выиграть у T1 со счетом 3:2, что стало сенсацией чемпионата.

T1 в четвертый раз побеждает на чемпионате мира по League of Legends, но в разных составах. Единственным игроком, кто представлял команду во всех чемпионатах мира, стал Ли «Faker» Сан Хек.

2023 World Championship проходил в Южной Корее с 10 по 19 ноября. В течение этого периода 22 команды разыграли фонд в размере 2,225 миллиона долларов. Третье и четвертое место досталось Bilibili Gaming и JD Gaming.

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