«Черная пятница»: что покупали россияне на главной распродаже года

Корма для кошек стали самым популярным товаром во время «Черной пятницы», главной распродажи года, выяснили аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка», изучив данные о продажах с 31 октября по 13 ноября.

Самыми активными в эти дни регионами стали Москва с областью, Санкт-Петербург и Казань. В 2023 году в рейтинг «шопоголиков» вошла также и Ленинградская область. В этом году почти в три раза выросло количество заказов в Екатеринбурге, что позволило ему оказаться в топе рейтинга после Казани.

Топ самых популярных на распродаже товаров возглавили корма для кошек. Заботливые хозяева четвероногих в 2023 году закупили их почти в два раза больше, чем в 2022-м. Самые запасливые любители кошек живут в Нижнем Новгороде: в дни распродаж они совершили почти 4 тысячи заказов с кошачьим кормом.

Второе по популярности место заняла современная кисломолочная продукция: глазированные сырки и разные виды йогуртов. В 2023 году их заказывали на 125 % чаще, чем в 2022-м. Сырки и йогурты любят в Москве и области, Сибири, Приволжском федеральном округе, Ростове-на-Дону и Архангельске.

Третье место, потеснив с этой позиции молоко, заняли колбасные изделия. В дни ноябрьской распродажи в 2023 году их покупали почти в три раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

Остальные товары в рейтинге 10 самых популярных распределились так: овощи, шоколад, сыр, традиционная кисломолочная продукция, замороженные полуфабрикаты, масложировые продукты, зелень. Причем в 2023 году в рейтинг вошли овощи, грибы и зелень, а покинули его молоко и овощные консервы, которые были востребованы в 2022 году.

Лук, энергетики и туалетная бумага

Самыми популярными продуктами питания в 2023 году стали репчатый лук, шампиньоны, сезонные яблоки, среднеплодные огурцы и шоколадные конфеты. Тенденция перехода с молочной продукции на овощи оформилась в первую очередь за счет заказов в Северо-Западном федеральном округе — Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Мурманске. Жители этих регионов в 2023 году чаще всего покупали картофель, репчатый лук и огурцы.

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Что касается напитков, то в 2022 году в дни распродажи чаще заказывали питьевую и минеральную воду, а также традиционные лимонады: «Байкал», «Дюшес» и «Буратино». В 2023 году вкусовые предпочтения россиян изменились: они стали выбирать энергетические напитки и отечественные газировки со вкусом кока-колы.

В категории бытовой химии лидируют средства для мытья и стирки, зубные пасты и бумажная продукция: туалетная бумага и бумажные полотенца. Самым популярным товаром стала туалетная бумага: в этом году ее покупали в четыре раза чаще, чем в 2022-м.

Вкусовые предпочтения россиян в дни ноябрьской распродажи различались в зависимости от региона. В самой западной точке страны, Калининграде, любимыми товарами стали шоколадные батончики, хлеб и колбаса. На другом конце страны, во Владивостоке, — сливочное масло, куриное мясо местного производства и шоколадные батончики.

На севере, в Архангельске, покупатели предпочитали картофель, творожные сырки и яблочный сок. А в южном Краснодаре самыми популярными продуктами стали консервированная кукуруза, местный творог и классический сыр.