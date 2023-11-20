Новый президент Аргентины заменит нацвалюту долларом США

Аргентина нуждается в радикальных реформах и дружбе со «свободным миром», заявил новый президент страны Хавьер Милей, пообещав отменить национальную валюту и ввести вместо нее американский доллар.

«Аргентина находится в критической ситуации. Стране нужны радикальные перемены. Нет места градуализму, нет места нерешительности, нет места полумерам», — цитирует ТАСС Милея.

По его словам, с его победой Аргентина открывает «новую страницу истории». «Мы привержены демократии, свободной торговле и миру. Мы будем работать плечом к плечу со всеми странами свободного мира», — сказал президент .

Он подчеркнул, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств. Поэтому он не видит смысла для вступления Аргентины в БРИКС. Израиль и США — приоритетные союзники, заключил Милей.