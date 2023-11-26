Китайский эксперт назвал «четыре великих защитника» России

Четыре «великих защитника» в арсенале Вооруженных сил России демонстрируютогромную научную и военную мощь страны, считает военный обозреватель китайского издания Sohu Цзин Тунцин.

Первое место в списке «четырех великих защитников» России занимает многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. «Несмотря на то, что Су-57 — самым "молодой" истребитель в ВВС России, русские очень в нем уверены, прежде всего, из-за его маневренности: самолет имеет единую конструкция корпуса и крыльев, причем как вертикальное, так и горизонтальное оперение сделаны цельноповоротными», — отметил Цзин Тунцин.

На втором месте списка — стратегический бомбардировщик ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Этот самолет-невидимка поступит на вооружение в ближайшие годы. Он способен нести боеприпасы для обычных тактических ударов, а также ядерные боеголовки для дальних стратегических операций, обратил внимание эксперт.

На третьем месте — основной боевой танк нового поколения Т-14 «Армата». Его уникальная особенность — необитаемая башня. Другие страны вкладывали огромные средства в разработку такой конструкцию, но не сумели достичь успеха. Поэтому «Армату» можно рассматривать как доказательство научной мощи России, отметил Цзин Тунцин.

Четвертый «великий защитник» России — стратегическая атомная подводная лодка проекта «Борей» проект 955. Кодовое название она получила по имени древнегреческого бога северного ветра. «Несмотря на то, что в составе российской армии всего восемь стратегических атомных подлодок проекта "Борей", даже одной из них достаточно, чтобы повлиять на баланс сил в мировых водах», — подчеркнул эксперт.