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Китайский эксперт назвал «четыре великих защитника» России

Источник:
Sohu
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Российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА)
Российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА)
Фото: © Минобороны России

Четыре «великих защитника» в арсенале Вооруженных сил России демонстрируютогромную научную и военную мощь страны, считает военный обозреватель китайского издания Sohu Цзин Тунцин.

Первое место в списке «четырех великих защитников» России занимает многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. «Несмотря на то, что Су-57 — самым "молодой" истребитель в ВВС России, русские очень в нем уверены, прежде всего, из-за его маневренности: самолет имеет единую конструкция корпуса и крыльев, причем как вертикальное, так и горизонтальное оперение сделаны цельноповоротными», — отметил Цзин Тунцин.

На втором месте списка — стратегический бомбардировщик ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Этот самолет-невидимка поступит на вооружение в ближайшие годы. Он способен нести боеприпасы для обычных тактических ударов, а также ядерные боеголовки для дальних стратегических операций, обратил внимание эксперт.

На третьем месте — основной боевой танк нового поколения Т-14 «Армата». Его уникальная особенность — необитаемая башня. Другие страны вкладывали огромные средства в разработку такой конструкцию, но не сумели достичь успеха. Поэтому «Армату» можно рассматривать как доказательство научной мощи России, отметил Цзин Тунцин.

Четвертый «великий защитник» России — стратегическая атомная подводная лодка проекта «Борей» проект 955. Кодовое название она получила по имени древнегреческого бога северного ветра. «Несмотря на то, что в составе российской армии всего восемь стратегических атомных подлодок проекта "Борей", даже одной из них достаточно, чтобы повлиять на баланс сил в мировых водах», — подчеркнул эксперт.

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Топ комментариев

pepelmetal

Лунный грунт можно и без присутствия человека "привезти"! Что СССР и делал!

GammiPluh

Если это действительно так, то ВСУ проиграло войну - дроны самое важное, после артиллерии, средство поражения.

anubis77

Конечно же это не галлюцинации. В твоей же копипасте говорится про нейросеть Google. Где ты увидел, что...

Asd10

Скорее всего когда Украина признает поражение, капитулирует и разоружится. Я так думаю.