Британская атомная подлодка Vanguard едва не утонула в океане

Стратегическая атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане с 16 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident 2 на борту, пишут британские СМИ.

Атомная субмарина с экипажем в 140 человек шла на боевую службу, когда у нее отказали датчики глубины. В результате лодка едва не погрузилась на критическую глубину.

«Подлодка не должна была находиться на этой глубине, но она опускалась все ниже. Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз», — сказал газете The Sun источник в ВМС Великобритании.

Как стало известно, командование британского флота начало расследование, но официальный комментарий по этому поводу давать отказалось. «Наши подводные лодки продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая наши национальные интересы», — заявил представитель ВМС.

Великобритания имеет на вооружении четыре стратегические атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. По данным СМИ, только две из них боеготовы.