НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Британская атомная подлодка Vanguard едва не утонула в океане

Источник:
Sibnet.ru
416 5
Стратегическая атомная подводная лодка Vanguard ВМС Великобритании
Стратегическая атомная подводная лодка Vanguard ВМС Великобритании
Фото: CPOA(Phot) Tam McDonald / OGL v1.0

Стратегическая атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не утонула в Атлантическом океане с 16 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident 2 на борту, пишут британские СМИ.

Атомная субмарина с экипажем в 140 человек шла на боевую службу, когда у нее отказали датчики глубины. В результате лодка едва не погрузилась на критическую глубину.

«Подлодка не должна была находиться на этой глубине, но она опускалась все ниже. Невыносимо думать о том, что могло произойти, если бы она продолжила идти вниз», — сказал газете The Sun источник в ВМС Великобритании.

Как стало известно, командование британского флота начало расследование, но официальный комментарий по этому поводу давать отказалось. «Наши подводные лодки продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая наши национальные интересы», — заявил представитель ВМС.

Великобритания имеет на вооружении четыре стратегические атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-е годы: HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. По данным СМИ, только две из них боеготовы.

Еще по теме
Запатентована двухместная версия истребителя Су‑57
Ядерный удар по США способен унести жизни 90% американцев
Японцы рассказали о «чудо‑оружии» России в СВО
Российские дроны оставили без света более 400 украинских городов
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством
Показан трейлер «убийцы» The Sims
Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине
Обсуждение (5)
Картина дня
Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев
Рейтинг Байдена упал до рекордного минимума
Новый президент Аргентины заменит нацвалюту долларом США
Британская атомная подлодка Vanguard едва не утонула в океане
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Адам Кадыров получил орден за трудовую доблесть
31
El Pais раскрыла весь ужас положения ВСУ в Авдеевке
30
Российские дроны оставили без света более 400 украинских городов
27
МРОТ повысят с 1 января 2024 года
21
Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине