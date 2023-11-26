Ученые дали совет, как превратить секс в упражнение для похудения

Активная сексуальная жизнь позволяет сжигать калории так же эффективно, как и во время занятий спортом, доказали исследователи Университета Квебека в Монреале.

Ученые провели эксперимент. Они отслеживали расход энергии во время секса и физических упражнений. Результаты показали, что за половой акт продолжительностью 24 минуты мужчины сжигали в среднем 101 калорию (4,2 калории в минуту), а женщины — 69 (3,1), приводит болгарское издание Факти.бг отчет исследователей.

За полчаса занятий на беговой дорожке мужчины сожгли 276 калорий, женщины — 213. Получается, что секс не сжигает столько калорий, сколько упражнения средней интенсивности, но количество сожженных калорий все равно остается значительным.

Другое исследование показало, что уровень расхода калорий при половом акте аналогичен уровню при ходьбе в среднем темпе. Поэтому, чтобы повысить расход энергии, нужно увеличить время своей сексуальной активности, отметили исследователи.

Ученые посоветовали экспериментировать с позами. Они предложили установить специальное приложения, чтобы оно подсчитывало расход калорий во время секса в той или иной позе.