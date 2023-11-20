Wildberries сократит срок возврата денег покупателям

Маркетплейс Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара покупателями до одного-двух дней, говорится в сообщении компании.

Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ, предупредили в Wildberries.

В компании уточнили, что это касается только тех случаев, когда покупатель забрал и оплатил товар, а через некоторое время решил оформить возврат.

Если покупатель забыл, в каком пункте он забирал покупку или товар доставил курьер, адрес для возврата можно уточнить в личном кабинете на сайте Wildberries или в службе поддержки. В ближайшее время такой функционал появится и в мобильном приложении.

Доля клиентов, которые возвращают покупки не в те пункты выдачи, где получали заказ, составляет около 6%. В таких случаях скорость возврата средств сократится в среднем на три-четыре дня, уточнили в Wildberries.

Сокращение срока получения средств за возврат товара особенно важно в высокий сезон распродаж, отметили в компании.