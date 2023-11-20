Голливудские фильмы стали лидерами проката в СНГ без России

Фото: © кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» стала самой кассовой новинкой прошедшего уикенда в странах СНГ, без учета России и Белоруссии.

По итогам прошедшего уикенда с 16 по 19 ноября, лидером проката остался фильм «По щучьему велению», собрав за четвертые выходные кассу в 209 миллионов рублей.

Среди премьер лучшие результаты показал голливудский релиз «Голодные игры». Фильм собрал 26,9 миллиона в странах СНГ без России и Белоруссии.

На третьем месте «Капитан Марвел 2», который в прокате вторую неделю. Фильм собрал 25,9 миллиона рублей.

Единственная российская премьера, попавшая в топ-5 лидеров проката, — «Моя ужасная сестра 2». Отечественная комедия собрала 21,3 миллиона рублей.