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Голливудские фильмы стали лидерами проката в СНГ без России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» стала самой кассовой новинкой прошедшего уикенда в странах СНГ, без учета России и Белоруссии.

По итогам прошедшего уикенда с 16 по 19 ноября, лидером проката остался фильм «По щучьему велению», собрав за четвертые выходные кассу в 209 миллионов рублей.

Среди премьер лучшие результаты показал голливудский релиз «Голодные игры». Фильм собрал 26,9 миллиона в странах СНГ без России и Белоруссии.

На третьем месте «Капитан Марвел 2», который в прокате вторую неделю. Фильм собрал 25,9 миллиона рублей.

Единственная российская премьера, попавшая в топ-5 лидеров проката, — «Моя ужасная сестра 2». Отечественная комедия собрала 21,3 миллиона рублей.

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Культгид #Кинематограф
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GammiPluh

Удивительное вокруг происходит... еще не много и поймут на сколько сильно их нагнули

mosquito__2010

С 2014 г. до 2022 г. им предлагали Мир через Минские соглашения после организованных котлов к которые...

mosquito__2010

Ты не видишь, люди видят. Ты лжец и фейкомет. Зачем ты постоянно выдвигаешь какие то нелепые и абсурдные...

Alhazred

Может. Но не ставит. Ты как всегда врешь. Ставили их бывшие ВМС Украины