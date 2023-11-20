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Почему Яну Троянову признали иноагентом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @troyanovayana

Минюст признал иностранным агентом актрису Яну Троянову 17 ноября. Она после начала СВО покинула Россию и нелестно отзывалась о власти.

«Троянова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в Минюсте статус иноагента Трояновой.

Также на сайте органа власти говорится, что Троянова участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

После начала спецоперации Троянова заняла антивоенную позицию, поэтому уехала из России. В итоге, сериал «Ольга», который прославил актрису, удалили с официальных видеосервисов.

В ответ на присвоенный статус иноагента, Троянова разметила в соцсети пост с текстом: «Правду говорящая».

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