Почему Яну Троянову признали иноагентом

Минюст признал иностранным агентом актрису Яну Троянову 17 ноября. Она после начала СВО покинула Россию и нелестно отзывалась о власти.

«Троянова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в Минюсте статус иноагента Трояновой.

Также на сайте органа власти говорится, что Троянова участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами.

После начала спецоперации Троянова заняла антивоенную позицию, поэтому уехала из России. В итоге, сериал «Ольга», который прославил актрису, удалили с официальных видеосервисов.

В ответ на присвоенный статус иноагента, Троянова разметила в соцсети пост с текстом: «Правду говорящая».