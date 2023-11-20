Пропаганду наркотиков нашли в песнях «Агаты Кристи»

Песни «Моряк» и «Опиум для никого» группы «Агата Кристи» запретили исполнять, потому что в композициях усмотрели пропаганду наркотиков.

«Почти тридцать лет награда искала героя! "Моряк" и "Опиум для никого" наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — сообщил бывший солист группы Глеб Самойлов в соцсети.

Продюсер Антон Чернин, работающий с Самойловым, прокомментировал ситуацию. Он задался вопросом, запретили ли исполнять эти песни другому экс-исполнителю группы Вадиму Самойлову.

«У меня только вопрос: а принесли ли Вадиму такой же листочек, как и Глебу? Или в исполнении государственного артиста гашиш и опиум становятся витаминками?» — написал в соцсети Чернин.

Позднее продюсер дополнил публикацию сообщением, что «предупредили и Вадима», хотя неясно, «в какой форме».