Запатентована двухместная версия истребителя Су‑57

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК») запатентовала многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации, очень похожий на Су-57.

«Изобретение относится к области авиации, а именно к многофункциональным двухместным малозаметным самолетам тактической авиации, и предназначено для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот, а также выступающее воздушным командным пунктом», — приводит ТАСС описание патента.

Внешнее отличие запатентованного самолета от Су-57 — увеличенная носовая часть с фонарем (остеклением) для двухместной кабины, где летчики сидят друг за другом.

Патент многофункционального двухместного малозаметного самолета тактической авиации Фото: © Роспатент

Основное назначение нового истребителя — воздушный командный пункт управления при сетеориентированных действиях смешанных групп самолетов. Во второй кабине у него за большими экранами будет сидеть оператор вооружения и воздушно-командного пункта. В качестве аналога назван Су-30МКИ.

Также изобретение будет обладать увеличенной дальностью и продолжительностью полета за счет увеличения топливных баков.