Рейтинг Байдена упал до рекордного минимума

Уровень поддержки президента США Джо Байдена упал до самого низкого показателя в 40%, следует из результатов социологического опроса, опубликованных телекомпанией NBC.

«Уровень президентства Джо Байдена находится на необычайно низкой отметке, и во многом это связано с тем, как американцы, особенно в коалиции Байдена, оценивают его внешнеполитические действия», — приводит ТАСС мнение социолога Джеффа Хорвитта.

Согласно подсчетам, 57% респондентов не одобряют работу Байдена на посту американского лидера, что является рекордно высоким показателем с начала его президентства. Лишь 34% опрошенных поддерживают меры, принятые главой государства в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке.

При этом среди его однопартийцев-демократов лишь 51% одобряет его политику в этом вопросе, которая заключается в оказании помощи Израилю. Около 70% демократов в возрастной группе от 18 до 34 лет не поддерживают действия Байдена в условиях ближневосточного конфликта.

Согласно результатам опроса, Байден отстает по популярности от своего предшественника Дональда Трампа, являющегося фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.