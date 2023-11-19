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Вышел трейлер второго сезона про альтернативных героев Marvel

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Marvel выпустила трейлер второго сезона анимационного сериала «What If…?», посвященного альтернативным версиям супергероев.

Первый сезон показали в августе 2021 года, в нем представлены альтернативы известных событий киновселенной. Например, Капитаном Америка стала Пегги Картер, Мстители превратились в зомби, Локи напал на Землю и стал ее правителем после гибели брата, Т’Чалла стал Звездным Лордом.

О разных реальностях зрителю рассказывает Наблюдатель. В финальном эпизоде первого сезона он вмешался в ход событий и собрал команду Стражей Мультивселенной, чтобы разобраться с крупной проблемой.

Новый сезон выйдет на Disney+ 22 декабря и будет состоять из девяти эпизодов, которые будут выходить каждый день. В новых сериях появятся альтернативные версии канонных Железного человека, Алой Ведьмы, Капитана Картер и Тора.

Известно, что в первой серии Пегги Картер или Капитан Картер будет считать, что ее возлюбленный, Стив Роджерс, давно мертв, пока не обнаружит его. В праздничной рождественской серии Хэппи Хоган спасет Рождество. Также ожидается появление новой героини – это жительница индейского племени по имени Кахори, она найдет Тессеракт в реальности, где европейцы не колонизировали Америку.

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