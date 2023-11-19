Вышел трейлер второго сезона про альтернативных героев Marvel

Студия Marvel выпустила трейлер второго сезона анимационного
сериала «What If…?», посвященного альтернативным версиям супергероев.
Первый сезон показали в августе 2021 года, в нем
представлены альтернативы известных событий киновселенной. Например,
Капитаном Америка стала Пегги Картер, Мстители превратились в зомби, Локи
напал на Землю и стал ее правителем после гибели брата, Т’Чалла
стал Звездным Лордом.
О разных реальностях зрителю рассказывает Наблюдатель. В
финальном эпизоде первого сезона он вмешался в ход событий и собрал команду
Стражей Мультивселенной, чтобы разобраться с крупной проблемой.
Новый сезон выйдет на Disney+ 22 декабря и будет состоять из
девяти эпизодов, которые будут выходить каждый день. В новых сериях появятся
альтернативные версии канонных Железного человека, Алой Ведьмы, Капитана Картер
и Тора.
Известно, что в первой серии Пегги Картер или Капитан Картер
будет считать, что ее возлюбленный, Стив Роджерс, давно мертв, пока не обнаружит
его. В праздничной рождественской серии Хэппи Хоган спасет Рождество. Также ожидается
появление новой героини – это жительница индейского племени по имени Кахори,
она найдет Тессеракт в реальности, где европейцы не колонизировали Америку.