Люди пострадали из‑за стихии на Алтае

Два человека получили травмы в Барнауле из-за обрушившегося на Сибирь урагана, десятки населенных пунктов региона остались без света, под краевой столицей перекрыта дорога из-за падающих деревьев, сообщает МЧС Алтайского края.

Уточняется, что от электроэнергии отключены населенные пункты в районах края, их число постоянно меняется, работает 39 аварийно-восстановительных бригад. По данным Россетей Сибирь, основные причины сбоев – это схлест проводов и обрывы, набросы посторонних предметов и деревьев из-за пределов охранных зон на ЛЭП.

Также, уточняют спасатели, два человека в Барнауле из-за непогоды получили травмы, конкретную причины спасатели не уточняют. Жители рассказали, что прибывающие в аэропорт рейсы перенаправили в Новосибирск.

Кроме этого, из-за опасности падения на дорогу деревьев перекрыт для движения пятикилометровый участок под Барнаулом – так называемый Ленточный тракт. Очевидцы сообщили о заваленной соснами трассе Сорокино – Бийск. На наиболее опасных участках дежурят наряды ГИБДД.

В Благовещенке ветер сорвал крышу с лицея, в Бийске с храма сорвало купол.

По всему региону на припаркованные авто падают деревья и куски облицовки зданий. Все оперативные службы занимаются устранением последствий.

Стихия не обошла и соседнюю Республику Алтай, там первую половину дня часть Горно-Алтайска оставалась без света. Мэрия сообщила, что это связано с аварией на линии в крае. Перебои с электроснабжением есть и в районах.

По информации энергетиков, непогода не отступает. По прогнозам метеослужб, ослабление ветра ожидается после 16.00 часов. «Алтайэнерго» работают во всех районах края и республики. В работах задействовано 82 бригады, в которых 250 человек и 109 единиц техники. Там, где необходимо, задействованы резервные источники снабжения электроэнергией.