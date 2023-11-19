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Словакия выступила против санкций на топливо для АЭС из России

Источник:
ТАСС
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Словакия выступает против включения ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявил министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.

«Красной чертой для нас является то, что там не должно быть ядерного топлива. Наши АЭС пока не могут осуществить переход на альтернативное топливо. Этого там точно не может быть», — цитирует ТАСС Бланара.

По его словам, ЕС прислушается к мнению Словакии. Если российское ядерное топливо будет включено в новый пакет санкций, Братислава воспользуется правом вето и заблокирует это положение, отметил он.

В Словакии работают две АЭС «Моховце» и «Богунице», возведенные возведены при помощи СССР и России.

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