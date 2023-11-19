Сибиряков предупредили об опасных погодных явлениях

Сильные осадки, гололед и ветер ожидаются в ближайшие дни в сибирских регионах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Иркутской области прогнозируется сложный ветровой режим. Его порывы будут достигать 28 метров в секунду, а на самом Байкале — 32-37 метров в секунду. «Это все потенциально опасные явления», — сказал ТАСС Вильфанд.

По его словам, 19 и 20 ноября в Красноярском крае и Хакасии ожидается ветер с порывами до 20-25 метров в секунду и более, местами сильный снег, гололед. 20 ноября в этих регионах температура воздуха понизится на 10-15 градусов.

«В Кемеровской, Новосибирской областях будут сильные дожди и мокрый снег, переходящий в снег, гололед, метель и ветер до 18-23 метров в секунду, а в Томской области — сильные и очень сильные осадки, гололед и ветер до 25 метров в секунду», — добавил Вильфанд.