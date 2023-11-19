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Ссора 12-летних подростков в Ачинске закончилась убийством

Источник:
Sibnet.ru
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Осмотр места преступления в Ачинске
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Подросток, пропавший в пятницу в Ачинске и обнаруженный мертвым в реке, был убит. Подозреваемым стал его друг, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мать 12-летнего мальчика обратилась в полицию в пятницу, после того как он не вернулся из школы. На следующий день его тело обнаружили в реке Мазулька с признаками насильственной смерти.

Главным подозреваемым стал друг подростка. По версии следствия, погибший пришел в гости к однокласснику, они поссорились. Мальчик взял топор и ударил приятеля по голове. Затем вынес тело в огород, погрузил в тележку, довез до реки и сбросил в воду.

Изначально в убийстве подозревали отчима подростка, но эта версия не подтвердилась.

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