Российские дроны оставили без света более 400 украинских городов

Российские войска атаковали украинские объекты энергоснабжения ударными беспилотными летательными аппаратам, пишет Reuters со ссылкой на анонимных украинских чиновников.

«Российские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате ночное нападение привело к отключениям электроэнергии в более чем 400 городах и селах на юге, юго-востоке и севере страны», — рассказали источники.

Ранее немецкий эксперт Франк Умбах заявил, что Украина не обладает достаточным количеством систем противовоздушной обороны для отражения атак по критической инфраструктуре страны.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко предупредил Россию об ответных ударах по ее энергетической и нефтяной инфраструктуре в случае, если она решит атаковать украинские энергообъекты.