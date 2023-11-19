НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские дроны оставили без света более 400 украинских городов

Источник:
Reuters
1002 17

Российские войска атаковали украинские объекты энергоснабжения ударными беспилотными летательными аппаратам, пишет Reuters со ссылкой на анонимных украинских чиновников.

«Российские беспилотники нанесли удары по инфраструктурным объектам на Украине. В результате ночное нападение привело к отключениям электроэнергии в более чем 400 городах и селах на юге, юго-востоке и севере страны», — рассказали источники.

Ранее немецкий эксперт Франк Умбах заявил, что Украина не обладает достаточным количеством систем противовоздушной обороны для отражения атак по критической инфраструктуре страны.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко предупредил Россию об ответных ударах по ее энергетической и нефтяной инфраструктуре в случае, если она решит атаковать украинские энергообъекты.

Еще по теме
Японцы рассказали о «чудо‑оружии» России в СВО
Российские военные впервые применили «Скальпель»
Зеленский заявил о дефиците снарядов из‑за Израиля
Зеленский оценил роль танков Abrams в конфликте на Украине
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
Показан трейлер «убийцы» The Sims
Девушка из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине
Обсуждение (17)
Картина дня
Немецкий политик заявил о позорном провале Запада на Украине
Японцы рассказали о «чудо‑оружии» России в СВО
Более 170 населенных пунктов Сибири остались без света
Словакия выступила против санкций на топливо для АЭС из России
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Адам Кадыров получил орден за трудовую доблесть
30
Сенатор призвала рожать, а не получать высшее образование
27
МРОТ повысят с 1 января 2024 года
25
Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой
25
Залужный заявил о сложной ситуации у ВСУ