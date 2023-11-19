Сборная Франции по футболу обыграла команду Гибралтара со счетом 14:0

Сборная Франции одержали крупнейшую победу в своей истории, обыграла команду Гибралтара со счетом 14:0 в матче отборочного цикла чемпионата Европы.

Встреча группы B прошла в Ницце. Как передает «Р-Спорт» голами отметились Маркус Тюрам (4-я минута), Уоррен Заир-Эмери (16), Килиан Мбаппе (30 - пенальти, 75, 82), Жонатан Клосс (34), Кингсли Коман (36, 66), Юссуф Фофана (37), Адриен Рабьо (64), Усман Дембеле (73) и Оливье Жиру (89, 90+1). Автогол на счету защитника сборной Гибралтара Итана Сантоса (3).

Французы одержали крупнейшую победу в своей истории, а также установили рекорд квалификационных турниров чемпионатов Европы. Рекорд отборочных турниров Евро до этого принадлежал сборной Германии, обыгравшей команду Сан-Марино в 2006 году со счетом 13:0.

Сборная Гибралтара уступила с самой большой разницей мячей в своей истории, предыдущий антирекорд — поражение от бельгийцев со счетом 0:9 в 2017 году в квалификации чемпионата мира.