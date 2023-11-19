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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Steam объявил сроки осенней распродажи

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Valve официально объявила сроки традиционной осенней распродажи на своей площадке Steam. Акция стартует 21 ноября в 21.00 по московскому времени и продлится до 28 ноября.

На сайте уже появилась страница с обратным отсчетом до начала распродажи. Также выпущен трейлер, посвященный грядущему событию. В нем перечислены некоторые игры, которые получат самые большие скидки в рамках распродажи.

Так, в ролике продемонстрированы ролевая игра Starfield, экшены Star Wars Jedi: Survivor и The Last of Us Part I, а также Marvel's Spider-Man: Miles Morales, The Elder Scrolls Online, Hunt: Showdown, Valheim и ряд других.

Игроки также смогут принять участие в голосовании за номинантов премии Steam Awards 2023. Результаты голосования станут известны в декабре текущего года.

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Игры #Экшены
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GammiPluh

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