Steam объявил сроки осенней распродажи

Компания Valve официально объявила сроки традиционной осенней распродажи на своей площадке Steam. Акция стартует 21 ноября в 21.00 по московскому времени и продлится до 28 ноября.

На сайте уже появилась страница с обратным отсчетом до начала распродажи. Также выпущен трейлер, посвященный грядущему событию. В нем перечислены некоторые игры, которые получат самые большие скидки в рамках распродажи.

Так, в ролике продемонстрированы ролевая игра Starfield, экшены Star Wars Jedi: Survivor и The Last of Us Part I, а также Marvel's Spider-Man: Miles Morales, The Elder Scrolls Online, Hunt: Showdown, Valheim и ряд других.

Игроки также смогут принять участие в голосовании за номинантов премии Steam Awards 2023. Результаты голосования станут известны в декабре текущего года.