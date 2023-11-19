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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Погибшая звезда внезапно подала невозможный сигнал

Источник:
Phys.org
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Международная команда астрономов зафиксировала уникальное явление — череду ярких вспышек продолжительностью всего несколько минут от погибшей звезды.

Первая из таких вспышек произошла через 100 дней после взрыва, который «убил» звезду, говорится в статье исследователей, опубликованной Phys.org. Ничего подобного ученые ранее не видели.

Дальнейшие наблюдения за звездой позволили выявить другие вспышки, которые получили обозначение «быстрый оптический переходный процесс». Исследователи описали явление так: «труп звезды внезапно подал признаки жизни».

Чтобы исключить вероятность ошибки из-за погрешностей прибора, к исследованию подключили 15 телескопов. Они зафиксировали как минимум 14 нерегулярных световых импульсов, испущенных за 120 дней.

Некоторые предполагают, что в реальности погибшая звезда может оказаться черной дырой — такая гипотеза хорошо объясняет невероятность происходящего. Однако есть вероятность, что астрономы столкнулись с совершенно неизвестным типом космических катаклизмов.

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