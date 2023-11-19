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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Действующий украинский летчик перелетел в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Действующий летчик Военно-Воздушных Сил Украины прилетел в Россию, сообщил известный военный блогер Кирилл Федоров в своем телеграм-канале.

«Все, наш парень у нас! Я, как основатель сего действия, назову случившиеся "Птичка в гнезде"», — написал Федоров, который является пилотом вертолета Ка-52. Известно, что украинский военный является старшим офицером и командиром звена, он летал на Су-27.

Россиянин намекнул, что руководство ГУР Украины и СБУ после случившегося ожидают отставки. При этом он не стал раскрывать детали операции, анонсировав скорое интервью с украинским военным.

Бывший министр информации ДНР и военный эксперт Даниил Безсонов уточнил, что украинский летчик с самого начала СВО тайно сотрудничал с Россией.

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Оборона #Армия #Конфликты
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