Действующий украинский летчик перелетел в Россию

Действующий летчик Военно-Воздушных Сил Украины прилетел в Россию, сообщил известный военный блогер Кирилл Федоров в своем телеграм-канале.

«Все, наш парень у нас! Я, как основатель сего действия, назову случившиеся "Птичка в гнезде"», — написал Федоров, который является пилотом вертолета Ка-52. Известно, что украинский военный является старшим офицером и командиром звена, он летал на Су-27.

Россиянин намекнул, что руководство ГУР Украины и СБУ после случившегося ожидают отставки. При этом он не стал раскрывать детали операции, анонсировав скорое интервью с украинским военным.

Бывший министр информации ДНР и военный эксперт Даниил Безсонов уточнил, что украинский летчик с самого начала СВО тайно сотрудничал с Россией.