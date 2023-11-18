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Перевозивший зерно из Одессы корабль подорвался на мине

Источник:
Sibnet.ru
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Перевозивший зерно из украинского порта Южный в Одесской области корабль подорвался на мине в Черном море.

По предварительным данным, балкер Georgia S, идущий под флагом Либерии с грузом пшеницы, вышел из порта, после чего столкнулся с плавучей миной, передает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины. Корабль направлялся в румынский порт Констанца.

Украина открыла временные маршруты для гражданских судов в Черном море 10 августа, после того, как Россия заморозила свое участие в «зерновой сделке». Маршруты предназначены для торговых судов.

При этом Киев отказался давать судам гарантии безопасности. ФСБ России ранее распространило информацию о том, что установленные украинскими военными мины из-за обрыва тросов под воздействием течений стали дрейфовать в Черном море.

После выхода из «зерновой сделки» российское Минобороны заявило, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов и законными целями российских войск.

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