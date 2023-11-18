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Рок-группу «Би-2» заподозрили в госизмене

Источник:
Sibnet.ru
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Общественники предложили проверить рок-группу «Би-2» по факту государственной измены, соответствующий документ опубликован движением «Зов Народа».

Авторы обращения уверяют, что ими обнаружен факт финансирования террористической деятельности и признаки государственной измены со стороны российской группы «Би-2».

Отмечается, что участники коллектива «не справились с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне» и предпочли тайно покинуть Россию, «где долгие годы работали и зарабатывали».

В документе также указывается, что в марте этого года сбежавший из России актер Анатолий Белый признал, что группа «Би-2» тайно финансирует ВСУ. По его словам, часть денег от концертов музыканты отдают на помощь Украине

Общественники также приводят скриншоты переписки фронтмена группы Егора Бортника (Бортник внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) с поклонниками в соцсети, где он признается в оказании помощи в закупке техники для Украины.

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