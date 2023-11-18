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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина «перепрограммирует» попавших в плен россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские власти занимаются «перепрограммированием» попавших в плен российских военных. Так, россиянам читают курс украинской истории и заставляют слушать гимн Украины.

В рамках программы «перепрограммирования» российских пленных будят в шесть часов утра звуками украинского гимна через громкоговоритель, который выведен в каждое помещение, пишет британское издание The Times.

По пути в столовую пленные должны пройти по аллее, увешанной фотографиями украинского националиста Степана Бандеры и украинского поэта Тараса Шевченко. Далее после завтрака надо выстоять минуту молчания в память погибших в результате боевых действий.

Несмотря на «программу перепрограммирования», многие российские военные по-прежнему считают Украину и Россию одной страной, отмечает издание. «Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы — одна страна»,— рассказал один из россиян журналисту.

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