Украина «перепрограммирует» попавших в плен россиян

Украинские власти занимаются «перепрограммированием» попавших в плен российских военных. Так, россиянам читают курс украинской истории и заставляют слушать гимн Украины.

В рамках программы «перепрограммирования» российских пленных будят в шесть часов утра звуками украинского гимна через громкоговоритель, который выведен в каждое помещение, пишет британское издание The Times.

По пути в столовую пленные должны пройти по аллее, увешанной фотографиями украинского националиста Степана Бандеры и украинского поэта Тараса Шевченко. Далее после завтрака надо выстоять минуту молчания в память погибших в результате боевых действий.

Несмотря на «программу перепрограммирования», многие российские военные по-прежнему считают Украину и Россию одной страной, отмечает издание. «Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы — одна страна»,— рассказал один из россиян журналисту.