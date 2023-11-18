Стало известно местонахождение Пугачевой

Местонахождение певицы Аллы Пугачевой раскрыто, покинувшую Россию исполнительницу заметили на Кипре.

Пугачеву заметили в компании неизвестной женщины и сына около Киккского монастыря, пишет РИА Новости. Певица была одета в черное платье в пол, свой образ она дополнила солнцезащитными очками и черной шляпой.

На выходе из монастыря артистка обменялась несколькими словами с женщиной, а после переключила внимание на ребенка.

В ноябре Пугачева возвращалась в Москву — по неподтвержденным данным, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми. 6 ноября стало известно, что певица уехала из России в Латвию.