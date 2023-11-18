Назван самый эффективный способ бросить курить

Самый эффективный способ курить заключается в наличии соответствующей мотивации у пациента, заявил врач-нарколог Руслан Исаев.

При этом волшебной таблетки от курения не существует, каждый выбирает собственный вариант отказа от вредной привычки. Это могут быть никотиновые жвачки, пластыри, специализированные спреи.

«Каждый выбирает тот способ, который ему подходит. Я знаю людей, которые бросали и с помощью различных жвачек, и с помощью таблеток. Самое главное — желание, не опускать руки, перепробовать все и найти свое», — уточнил нарколог.

Он также посоветовал обратиться к специалисту, который поможет подобрать вспомогательные средства, оценив тяжесть абстинентного синдрома. Например, это могут быть различные поддерживающие препараты.