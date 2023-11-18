Космонавты получили экзотическое пятое состояние материи

Экзотическое пятое состояние материи удалось получить исследователям на борту Международной космической станции. Оно не встречается в природе.

Четыре хорошо известных состояния материи — газ, жидкость, твердое тело и плазма. Однако существует еще одна форма — квантовый газ. Его также называют конденсат Бозе-Эйнштейна, говорится в статье, опубликованной журналом Nature.

Квантовый газ получают в специальных лабораторных условиях — с помощью лазеров и магнитов облака атомов доводят до состояния, близкого к абсолютному нулю при температуре -273 градусов.

В таких условиях атомы замедляются, их края начинают сливаться, а исследователи могут наблюдать квантовые эффекты. При этом на Земле гравитация заставляет вещество сразу рассеиваться, тогда как в космосе состав остается стабильным.

Специалисты на борту МКС получили квантовый газ, соединив атомы калия и рубидия. В перспективе такое состояние материи можно будет использовать для приборов, которые использовали бы квантовые эффекты.