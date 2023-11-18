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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные впервые применили «Скальпель»

Источник:
ТАСС
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Российские военные впервые применили новейший барражирующий боеприпас «Скальпель» в зоне специальной военной операции на территории Украины.

В настоящее время военным поставили первую партию боеприпасов в количестве 15 изделий, сообщил представитель конструкторского бюро «Восток». Пока идет мелкосерийное производство оружия, при необходимости его значительно расширят.

КБ «Восток» в сентябре сообщал о планах начать серийное производство многоцелевой беспилотной платформы одноразового применения «Скальпель». Боевой дрон может нести 5 килограммов полезной нагрузки в закрытом отсеке.

«Скальпель» имеет парное X-образное оперение, при этом он обладает большей грузоподъемностью, чем хорошо известный «Ланцет». Отмечается, что первые отзывы операторов в основном положительные — аппарат хорошо управляется, очень послушный.

Тема: Военная операция на Украине
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