Российские военные впервые применили «Скальпель»

Российские военные впервые применили новейший барражирующий боеприпас «Скальпель» в зоне специальной военной операции на территории Украины.

В настоящее время военным поставили первую партию боеприпасов в количестве 15 изделий, сообщил представитель конструкторского бюро «Восток». Пока идет мелкосерийное производство оружия, при необходимости его значительно расширят.

КБ «Восток» в сентябре сообщал о планах начать серийное производство многоцелевой беспилотной платформы одноразового применения «Скальпель». Боевой дрон может нести 5 килограммов полезной нагрузки в закрытом отсеке.

«Скальпель» имеет парное X-образное оперение, при этом он обладает большей грузоподъемностью, чем хорошо известный «Ланцет». Отмечается, что первые отзывы операторов в основном положительные — аппарат хорошо управляется, очень послушный.