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Сидение на месте оказалось смертельно опасным занятием

Источник:
Naked Science
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Сидение на одном месте — худшее времяпрепровождение для сердечно-сосудистой системы человека, к такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания), Сиднейского университета (Австралия), Университета Турку (Финляндия).

Длительное сидение на одном месте повышает риск высокого индекса массы тела (ИМТ), уровень холестерина и гликированного гемоглобина в крови, который считается маркером диабета второго типа, приводит Naked Science отчет исследователей.

Чтобы снизить отрицательный эффект от сидячей работы нужно приложить совсем немного усилий. Достаточно вставать лишь на полчаса. Еще больший эффект можно достичь прогулкой в быстром темпе.

Вред от сидячей работы — сравнительно новое явление. До начала XX века даже офисные клерки работали за конторкой стоя. У других представителей других профессий сидение часто было сопряжено с серьезными физическими усилиями, например, как работа руками у кучеров кучера.

За последние 100 лет именно неподвижное сидение стало одной из самых массовых форм времяпрепровождения у людей, а их организм человека к этому не приспособлен.

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