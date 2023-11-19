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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

WSJ посоветовала Западу распрощаться с мечтой о поражение России

Источник:
The Wall Street Journal
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Западу пора прекратить грезить о поражении России на Украине — контрнаступление украинских сил провалилось, а введенные против Москвы санкции не оказали никакого эффекта, пишет авторитетная американская газета The Wall Street Journal.

«У Путина есть основания считать, что время на его стороне. На линии фронта ничто не предвещает, что Россия проигрывает войну на истощение. Российская экономика пострадала, но далеко не разрушена. Путинская власть после неудачного июньского мятежа Евгения Пригожина парадоксальным образом лишь упрочилась», — отмечает издание.

По мнению авторов статьи, Путин также может с удовлетворением взирать на свои внешнеполитические достижения. «Его вклад в ключевые отношения окупился. Китай и Индия предоставили важную поддержку российской экономике, нарастив импорт российской нефти и других сырьевых товаров», — пояснили они.

«Российский лидер готов превратить в оружие все, что есть в его распоряжении, лишь бы выиграть на Украине», — утверждает газета. «В совокупности такое положение дел представляет для западных лидеров собой беспрецедентный вызов», — заключают авторы статьи.

Тема: Военная операция на Украине
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