НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США посоветовали Киеву сменить стратегию

Источник:
Sibnet.ru
329 5

Вооруженные силы Украины на фоне провала летней операции должны сменить наступательную стратегию на оборонительную.

«Украине необходимо перейти к оборонительной стратегии, отойдя от своей нынешней наступательной стратегии», — пишет американский политический журнал Foreign Affairs.

По мнению авторов статьи, даже перейдя к оборонительной стратегии на поле боя, Украина могла бы продолжать применять оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции для нанесения ударов по российским тыловым позициям.

Киев тем самым сможет увеличить издержки продолжения конфликта. При этом автор материала отмечает, что ВСУ следует смириться с невозможностью вернуть потерянные территории, так как стратегически они уже недосягаемы.

Тема: Военная операция на Украине
Байден подписал закон о финансировании без помощи Киеву
Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине
Зеленский заявил о дефиците снарядов из‑за Израиля
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
смотреть все
Оборона #Конфликты #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ювелирный удар по штабу бригады ВСУ попал на видео
Залужный заявил о сложной ситуации у ВСУ
Показан трейлер «убийцы» The Sims
Девушка из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин назвал представителей ЛГБТ частью общества
Лукашенко подарили советский гранатомет
Зеленский заявил об угрозе нового майдана на Украине
МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

Уже останавливаться смысла нет, продолжайте!

ozzzy1979

1. Медалью "За трудовую доблесть" (далее - медаль) награждаются лица гражданского персонала Вооруженных...

krasprol

А что, в стране уже военное положение? Когда объявляли?

mosquito__2010

Ой скоро вообще дефицит всего и вся начнётся. Текущее время "синдрома опущенных рук" вам будет казаться...