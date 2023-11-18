США посоветовали Киеву сменить стратегию

Вооруженные силы Украины на фоне провала летней операции должны сменить наступательную стратегию на оборонительную.

«Украине необходимо перейти к оборонительной стратегии, отойдя от своей нынешней наступательной стратегии», — пишет американский политический журнал Foreign Affairs.

По мнению авторов статьи, даже перейдя к оборонительной стратегии на поле боя, Украина могла бы продолжать применять оружие дальнего действия, военно-морские средства и тайные операции для нанесения ударов по российским тыловым позициям.

Киев тем самым сможет увеличить издержки продолжения конфликта. При этом автор материала отмечает, что ВСУ следует смириться с невозможностью вернуть потерянные территории, так как стратегически они уже недосягаемы.