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Valve восстановила бесплатную раздачу Half-Life

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Valve восстановила бесплатную раздачу легендарной игры Half-Life. Акция проводится в связи с 25-летием выхода культового шутера и продлится до 20 ноября.

Отмечается, что Half-Life получил обновление, которое обеспечивает полную совместимость игры с широкоформатными мониторами и портативной консолью Steam Deck. Также разработчики исправили освещение, добавили четкие цвета и анимированную воду.

В Half-Life также появилась мини-кампания Half-Life: Uplink, которую изначально выпускали в качестве CD-эксклюзива для игровых журналов. Появились четыре дополнительные карты для многопользовательской игры: Contamination, Pool Party, Disposal и Rocket Frenzy.

Впервые Valve устроила бесплатную раздачу Half-Life 16 ноября, однако акцию без объяснения причин быстро прекратили. Пользователи предположили, что компания случайно начала раздачу раньше запланированного.

Дебют Half-Life состоялся 19 ноября 1998 года. В честь юбилея игры Valve также объявила о специальной распродаже игр серии Half-Life. Например, самый полный сборник Half-Life Complete можно приобрести всего за 355 рублей.

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