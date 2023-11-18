Медведев проиграл полуфинал Итогового турнира АТР

Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти в финал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине.

В полуфинальном матче Медведев проиграл хозяину корта итальянцу Яннику Синнеру со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Медведев десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал ни одну из двух возможностей взять подачу соперника. Синнер выполнил десять эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

В первой партии Синнер сумел завладеть преимуществом и раз за разом в решающих розыгрышах оказывался точнее. В итоге он добился успеха — 6:3. Во второй партии Медведев вырвав победу на тай-брейке — 7:6 (7:4). Однако в третьем ему не хватило сил — 6:1.