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«Брат 3» лишился прокатного удостоверения

Источник:
«Коммерсантъ»
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Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Брат 3», сообщил директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак.

Он уточнил, что премьерный показ 18 ноября не состоится, зрителям вернут деньги за билеты. При этом Пастернак отметил, что не знает точной причины отказа ведомства в выдаче прокатного удостоверения.

Директор HHG рассказал, что ранее Минюст обнаружил мат в фильме, авторы его удалили. «Нынешние претензии, на мой взгляд, субъективны и не имеют отношения к закону»,— добавил он.

Комедия «Брат 3» никак не связана с Алексеем Балабановым и его оригинальными фильмами, в которых снялся Сергей Бодров. Фильм расскажет историю двух братьев-близнецов, один из которых генерал, а второй — лидер преступной группировки.

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